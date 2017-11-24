Аджинджал о книге "Выход "Катрана": скоро поступит в печать

Как рассказал автор книги, работа над ней ведется с 2012 года. В своем новом сборнике Рисмаг Аджинджал решил изучить досконально одну военную операцию. Речь в книге идет о спецподразделении полка абхазской гвардии «Катран», которое получило название по позывному. Первым спикером для книги стал боевой товарищ Рисмага Аджинджал – Виталий Читанава.

"Большое количество интервью я записал, потом все свел в один материал. Бывали и неточности – один говорил одно, а другой – другое. Приходилось уточнять все", — рассказал Аджинджал.

Как сообщил автор, этот сборник будет состоять из пяти статей, каждую из которых он тщательно изучил, исследовал. Писал книгу он больше не как участник войны, а как историк.

"Одна из статей посвящена выходу с боями из окружения спецподразделения "Катран". Это произошло 14 августа, в первый день войны. Очень успешная была операция, без потерь. Врагу нанесли урон. Еще одна статья посвящена тактическому морскому десанту в тылу врага в рамках Гагрской операции под руководством Ибрагима Яганова. Другая статья о том, как в конце войны во время разведки подразделение Гумистинского фронта взяло в плен грузинского генерала, которого пришлось уничтожить. Еще одна статья о том, как в начале войны абхазский офицер автороты Родион Хашба был взят в плен лично министром обороны Грузии, но смог сбежать и забрать с собой раненого солдата Олега Абухба", — раскрыл подробности своей книги автор.

В ближайшие дни будет решен вопрос со спонсором об издании книги, после чего в течение двух недель сборник будет напечатан тиражом 3000 экземпляров.



