Копытько: ожирение у детей проблема современного общества

Чем больше ребенок проводит времени перед телевизором или компьютером, тем больше он склонен к нездоровому питанию и набору веса, уверены эксперты. На развитие ожирения влияют не только внешние факторы, говорит главный врач клиники здорового питания "Фактор веса", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

По ее словам, современные дети склонны проводить больше времени за просмотром телевизора или в интернете, а это предполагает малоподвижный образ жизни. Однако, все зависит от контроля родителей – как минимум, они могут научить детей не относиться к фастфуду, как к празднику.

"В развитии ожирения принимают участие несколько факторов. Определяющим является характер питания в семье. Если мама готовит еду, занимается покупкой здоровых продуктов, занимается бытом в целом, как правило, таких проблем нет", — сказала Копытько радио Sputnik.

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