Копытько: ожирение у детей проблема современного общества

По ее словам, современные дети склонны проводить больше времени за просмотром телевизора или в интернете, а это предполагает малоподвижный образ жизни. Однако, все зависит от контроля родителей – как минимум, они могут научить детей не относиться к фастфуду, как к празднику.
"В развитии ожирения принимают участие несколько факторов. Определяющим является характер питания в семье. Если мама готовит еду, занимается покупкой здоровых продуктов, занимается бытом в целом, как правило, таких проблем нет", — сказала Копытько радио Sputnik.
Подробный комментарий эксперта вы можете услышать в аудиоверсии.