19:28 25 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Врач-диетолог Марина Копытько
© Фото: Свободная Пресса

Копытько: ожирение у детей проблема современного общества

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Чем больше ребенок проводит времени перед телевизором или компьютером, тем больше он склонен к нездоровому питанию и набору веса, уверены эксперты. На развитие ожирения влияют не только внешние факторы, говорит главный врач клиники здорового питания "Фактор веса", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

По ее словам, современные дети склонны проводить больше времени за просмотром телевизора или в интернете, а это предполагает малоподвижный образ жизни. Однако, все зависит от контроля родителей – как минимум, они могут научить детей не относиться к фастфуду, как к празднику.

"В развитии ожирения принимают участие несколько факторов. Определяющим является характер питания в семье. Если мама готовит еду, занимается покупкой здоровых продуктов, занимается бытом в целом, как правило, таких проблем нет", — сказала Копытько радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта вы можете услышать в аудиоверсии.

По теме

Генетик: аутизм у ребенка может вызвать ожирение и диабет матери



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

  • Гидроэлектростанции в Киргизии
    Президентский блеф

    Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Простите, если что!

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.

  • Церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Украине
    Ядерная помойка

    Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.

  • Ситуация с беженцами
    Не пошло

    Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Долгая дорога в союз

    Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Клаус Йоханнис
    Пусть ждет!

    Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

  • Медицинская капельница, архивное фото
    Военная доставка

    Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.

  • Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
    Гостеприимная Бухара

    В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.

  • Досмотр автомобиля на границе между Эстонией и Россией
    Не дождетесь!

    Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Кубинский лидер Фидель Кастро
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал с чем выступит в Ты супер! Танцы
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал, с чем выступит в "Ты супер!Танцы"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia