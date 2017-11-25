Шларба о турнире в Кисловодске: баскетбольный клуб "Сухум" надеется на победу

"В чемпионате играют сильнейшие команды стран СНГ. Первая игра состоялась со сборной Армении, с минимальным перевесом на последних секундах наша команда вырвала победу у соперников. Вторую игру мы сыграли со сборной города Таганрога, в ней играют мастера спорта России. Дали нам бой, но мы сломили сопротивление соперника и одержали там победу с хорошим отрывом. Далее фаворит турнира – команда города Кисловодска, которая вобрала в себя ребят из сильнейших клубов России. За несколько секунд до конца игры, Кисловодск сравнял счет, и мы ушли в овертайм. Нам дали дополнительные три минуты и Сухум одержал достойную победу на последних секундах. Сегодня прошла игра со сборной города Ессентуки, в первой четверти игра была равной, но во второй, третьей и четвертой четверти мы обыграли их с хорошим отрывом", — сказал Шларба.

По словам Шларба, 26 ноября состоится финал с БК "Черкесск", на котором определится победитель турнира. Если БК "Сухум" одержит очередную победу, то среди команд стран СНГ мы сможем взять золото в этом турнире.