Трофимчук: Россию целенаправленно провоцируют

Новостной агрегатор Google News научат ранжировать новостные материалы от RT и Sputnik в целях борьбы с "российской пропагандой". По информации РИА Новости, об этом сообщил портал VICE со ссылкой на председателя совета директоров компании Alphabet, в состав которой входит Google Inc, Эрика Шмидта.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу RT. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

По мнению российского политолога Григория Трофимчука, действия в отношении RT и Sputnik показывают, что Интернет уже не является свободным и независимым носителем информации, как это было на заре этой технологии.

Эксперт считает, что Россия не должна поддаваться на провокации, лучшим ответом на которые должны стать не зеркальные меры, а доказательство того, что указанные СМИ на порядок интересней для внешнего мира во всем.

Политолог Григорий Трофимчук прокомментировал планы Google в эфире радио Sputnik.