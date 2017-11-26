19:03 26 Ноября 2017
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Нателла Акаба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акаба: необходимо принять закон против насилия в отношении женщин и детей

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Председатель Ассоциации женщин Абхазии Натела Акаба в интервью Sputnik Абхазия рассказала о всемирной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей".

"За 16 дней мы должны провести информационную компанию не только в Сухуме, но и в районах Абхазии. Мы будем встречаться с активистами женских организаций, с представителями местных органов власти. Мы уже провели презентацию брошюры, которую создала Ассоциация женщин Абхазии по результатам соцопроса. К сожалению, пока в законодательстве Абхазии отсутствует понимание термина "насилие в отношении женщины". Оно просто приравнивается к хулиганству или нанесение увечий. Хотелось бы, чтобы наступило понимание того, что нужно принимать закон о домашнем насилии", — сказала Акаба.

Как отметила Натела Акаба, акция продлится до 10 декабря — Международного дня прав человека.

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