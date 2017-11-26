Акаба: необходимо принять закон против насилия в отношении женщин и детей

"За 16 дней мы должны провести информационную компанию не только в Сухуме, но и в районах Абхазии. Мы будем встречаться с активистами женских организаций, с представителями местных органов власти. Мы уже провели презентацию брошюры, которую создала Ассоциация женщин Абхазии по результатам соцопроса. К сожалению, пока в законодательстве Абхазии отсутствует понимание термина "насилие в отношении женщины". Оно просто приравнивается к хулиганству или нанесение увечий. Хотелось бы, чтобы наступило понимание того, что нужно принимать закон о домашнем насилии", — сказала Акаба.

Как отметила Натела Акаба, акция продлится до 10 декабря — Международного дня прав человека.