Захарова: российская виза на четыре месяца сэкономит средства мигрантам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о новых мерах, регулирующих визовый режим в РФ.

Российское правительство с 20 ноября ввело новый, четырехмесячный тип виз. Он пригодится иностранным гражданам, которые решили оформить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ, но вынуждены по нескольку раз въезжать и выезжать из страны, что неудобно и затратно.

Мария Захарова объяснила, чем отличается новый режим от предыдущих правил въезда и пребывания в стране.

По словам Официального представителя МИД, теперь российские консульские загранучреждения будут оформлять визы в целях разрешения на временное проживание, а территориальные подразделения

МВД России визы временно проживающего лица при выдаче РВП, при этом форма визы не изменилась.

"В соответствие с пунктом 52 постановления правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года, виза предоставляется на машиночитаемом визовом бланке", — сказала Мария Захарова радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что никаких других изменений в законодательство внесено не было.