Кубрава: не всем можно держать пост

28 ноября начался Рождественский пост. О том, как поститься без ущерба для здоровья, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Республиканской больницы Юлиана Кубрава.

Нельзя держать пост беременным, детям и людям с обострением хронических заболеваний. В период поста изменяется рацион питания. И то, что было хроническим, может перейти в острую фазу. Если есть жалобы и какие-то недомогания перед постом, лучше пойти и сдать элементарно общий анализ крови, и на печеночные ферменты, чтобы знать, в каком состоянии организм", — сказала Кубрава.

По словам врача-диетолога, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, запрещается есть грибы и бобовые.

"Желательно использовать растительные масла, потому что это источник омега-З полиненасыщенных жирных кислот и продукты с их содержанием – семечки, оливковое и подсолнечное масло. Но у тех, у кого проблемы с желудком, с желудочно-кишечным трактом есть их в большом количестве нежелательно", — добавила Кубрава.

Если в рождественский пост не избежать алкогольных напитков, по словам Юлианы Кубрава, лучше склониться к сухому красному вину.

Рождественский пост – последний многодневный пост в году, он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января, длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей.