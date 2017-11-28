Сакания о восстановлении Приморского: Новый год отметят в своих домах

О том, когда в селе Приморское завершится строительство новых домов и какая работа идет сейчас, в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба рассказал глава администрации села Анзор Сакания.

"Комиссией было определено 12 домов, которые должны были строиться с нуля. Согласно проектам, эти дома в настоящее время строятся. "Фундаментные работы завершены, сейчас идет непосредственно кладка, практически везде уже подняли первый этаж.

Надеемся, что к Новому году будут завершены и внутренние работы, строители обещают, что Новый год жители будут отмечать в своих домах. При строительстве одного из домов рабочие сбились с графика, но по объективным причинам. Когда строители начали копать, вода пошла, пришлось подождать, потом были сделаны сваи, заливка фундамента там скоро начнется. Еще в одном месте оползневой участок, строители и там использовали сваи, для того, чтобы дом был устойчивый", — сказал Сакания.