Гусев: Совет Европы не сможет снять антироссийские санкции

Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times. Об этом в интервью британской газете рассказал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев сообщил радио Sputnik, что к подобным заявлениям необходимо относиться серьезно.
"Россия является достаточно серьезным агентом этой международной организации", — отметил эксперт.