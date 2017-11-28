Гусев: Совет Европы не сможет снять антироссийские санкции

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Мост сближения: диппредставительство Абхазии открыли в Италии Диппредставительство Абхазии в Италии не будет иметь классических дипломатических функций, так как оно пока не аккредитовано в государстве пребывания. 131

Погода в Абхазии ухудшится в среду По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, ночью и утром в среду 28 ноября на погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние теплый сектор южного циклона. 32