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Александр Гусев
© Sputnik. Владимир Трефилов

Гусев: Совет Европы не сможет снять антироссийские санкции

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Россия может вернуться в площадку ПАСЕ только тогда, когда будут внесены изменения в ее регламент, считает российский политолог.

Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times. Об этом в интервью британской газете рассказал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев сообщил радио Sputnik, что к подобным заявлениям необходимо относиться серьезно.

"Россия является достаточно серьезным агентом этой международной организации", — отметил эксперт.

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