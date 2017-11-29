Владимир Ульянов: спам в компьютере приносит вирусы

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал радио Sputnik о борьбе с вирусными атаками.
Руководитель аналитического центра компании Zecurion о борьбе с вирусными атаками.
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал радио Sputnik о борьбе с вирусными атаками.
О том, как развивались абхазо-шотландские отношения, как появился памятник абхазским воинам в Шотландии, и о том, как мемориал спустя два десятилетия стал жертвой грузинской внешней политики, и о роли Sputnik в восстановлении справедливости читайте в материале Асиды Квициния.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии Владимир Анцупов родился 70 лет назад.
В четверг Черноморское побережье Абхазии окажется под влиянием западной периферии Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.
Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.
Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.
Лауреат Нобелевской премии по "зеленой" экономике Рае Квон Чунг считает, что в Астане можно построить подземный город по аналогии с европейскими странами.
Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Россию встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Стран ближе России, Беларуси и Казахстана на планете нет, заявил Александр Лукашенко на двусторонней встрече с Нурсултаном Назарбаевым.
Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.
В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал Sputnik проект кабинета министров по приднестровскому урегулированию.
В Таджикистане предадут суду специалиста по регулированию обрядов - его уличили в получении денег за выдачу справок для проведения свадеб.
Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ: республика до конца года намерена вступить в расширенную Общую систему распространения данных.
Рождественский рынок в Старом Таллинне оказался под прицелом Языковой инспекции: ведомство проверяет уровень знания эстонского уличными торговцами.
Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.
Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.
Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.