Шоуа: новогодний сон, который оказался явью

Композитор и певец Александр Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как воспринял новости о присуждении ему звания "Заслуженный артист Абхазии" Александр Шоуа, и вспомнил свое детство в Абхазии.

"Кроме музыки, я еще занимаюсь фотографией. И однажды под Новый год мне приснился сон, что папа мне дарит фотоаппарат. Открыв глаза, я увидел на столе картонную коробочку, в которой лежал фотоаппарат. И на сегодняшний день я снимаю на пленку, и в какой-то степени остался ребенком в душе, особенно, когда тебе говорят, что ты Заслуженный артист Абхазии", — сказал Шоуа.

По словам Шоуа, для него это было абсолютной неожиданностью.

"Когда мне позвонил мой дядя Нугзар Шоуа и сказал о присуждении мне звания, я был на гастролях на границе с Сибирью. Ты спрашиваешь себя, кто ты такой? И в этот момент тебе указывают твое место. Для меня это большая честь, я рад, что могу со сцены говорить, что я Заслуженный артист Абхазии. В моем коллективе трое человек из Абхазии – Алмасхан Марколия, Анри Гумба и я. В составе дуэта "Непара", где бы мы ни находились, я всегда с огромным удовольствием и честью говорю о том, что я из Абхазии", — сказал Шоуа.