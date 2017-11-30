Тарба о премии телеканала "Моя Планета": предстоит жесткая конкуренция

Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета"в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". Об этом в интервью Sputnik Абхазия сообщил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Нас уже третий год представляют к премии телеканала "Моя Планета". Обычно мы проходим в номинациях "Профессиональный фоторепортаж о путешествии" и "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". В прошлом году более пяти наших работ было представлено в разных номинациях, но в этом году жюри выставило более жесткие условия, и нам пришлось самим выбирать только один совместный проект с "АМА Рекордс" — "Путь воды" и "Начало", — сказал Тарба.

В течение ближайших семи дней будет дана информация о том, кто стал победителем премии, отметил Тарба.

"В номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии", в котором принимает участие "Горная Абхазия" представлено девять работ. Это достаточно серьезные проекты, на очень высоком профессиональном уровне выполнены. Поэтому предстоит жесткая конкуренция", — сказал Тарба.

В 2016 году фонд "Горная Абхазия" получил первое место в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". В 2015 году "Горная Абхазия" также была первой за "Профессиональный фоторепортаж о путешествии". В этом году премия привлекла рекордное количество участников, было подано более 4000 работ.