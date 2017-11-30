Лагвилава: первая партия цитрусовых отправится в Россию в конце недели

"Это предприятие было создано для того, чтобы помочь нашему абхазскому производителю. К сожалению, мраморный клоп внес большие коррективы в цитрусовый сезон, но тем не менее есть надежда, что какое-то количество мандаринов удастся привести в порядок, красиво

упаковать, вывезти и предложить российскому покупателю. Наши мощности позволяют нам говорить о том, что мы можем переработать в сутки порядка 100-120 тонн, это наш максимум. Мы надеемся, что наши граждане, те, кто хочет реализовать свою продукцию,

воспользуются нашими услугами. Уже к концу этой недели первая партия цитрусовых отправится на экспорт в Россию", — сказал Лагвилава.