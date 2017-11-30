20:32 30 Ноября 2017
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Амиран Лагвилава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лагвилава: первая партия цитрусовых отправится в Россию в конце недели

Радио
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Предприятие "Абхазпродэкспорт" начало принимать цитрусовые. Об этом руководитель предприятия Амиран Лагвилава рассказал Sputnik Абхазия на встрече президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

"Это предприятие было создано для того, чтобы помочь нашему абхазскому производителю. К сожалению, мраморный клоп внес большие коррективы в цитрусовый сезон, но тем не менее есть надежда, что какое-то количество мандаринов удастся привести в порядок, красиво

упаковать, вывезти и предложить российскому покупателю. Наши мощности позволяют нам говорить о том, что мы можем переработать в сутки порядка 100-120 тонн, это наш максимум. Мы надеемся, что наши граждане, те, кто хочет реализовать свою продукцию,

воспользуются нашими услугами. Уже к концу этой недели первая партия цитрусовых отправится на экспорт в Россию", —  сказал Лагвилава.

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