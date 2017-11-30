Джинджия: огневки нет там, где нет самшита

"Наша главная задача — защита растений от опасных вредителей, однако техники мало. Если бы у нас были соответствующие опрыскиватели, хотя бы несколько штук, то мы могли бы ликвидировать очаги распространения различных вредителей", — сказал Джинджия.
По словам Джинджия, сотрудников карантинной службы достаточно — около ста человек.
"Мы, конечно же, запоздали с обработками, если бы мы вовремя начали обработку, то ситуация могла быть лучше. А в Бзыбском ущелье самшитовые насаждения остались благодаря тому, что была проведена интенсивная обработка от огневки, чего не скажешь о Пицунде
и Скурче. Там еще в 2014 году нужно было вести обработки с вертолета", — сказал Джинджия.