Джинджия: огневки нет там, где нет самшита

Государственной инспекции Абхазии по карантину растений 30 ноября исполнилось 25 лет. О том, как поставлена работа службы, чего не хватает для полноценного исполнения своих обязанностей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник ведомства Аркадий Джинджия.

"Наша главная задача — защита растений от опасных вредителей, однако техники мало. Если бы у нас были соответствующие опрыскиватели, хотя бы несколько штук, то мы могли бы ликвидировать очаги распространения различных вредителей", — сказал Джинджия.

По словам Джинджия, сотрудников карантинной службы достаточно — около ста человек.

"Мы, конечно же, запоздали с обработками, если бы мы вовремя начали обработку, то ситуация могла быть лучше. А в Бзыбском ущелье самшитовые насаждения остались благодаря тому, что была проведена интенсивная обработка от огневки, чего не скажешь о Пицунде

и Скурче. Там еще в 2014 году нужно было вести обработки с вертолета", — сказал Джинджия.