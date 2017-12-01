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Амир Цушба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цушба о зиме в Абхазии: к Новому году ожидаем снег

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Исполняющий обязанности начальника отдела гидрометеорологии при Госкомитете Абхазии по экологии и охране природы Амир Цушба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, какую зиму ожидать в этом году.

"Зиму 2017-2018 года можно сравнить  с зимой прошлого года, разница в том, что температура может быть на 1-2 градуса меньше прошлогодней.  С 2014 года мы наблюдаем понижение температуры воздуха на один градус, то есть,  если в прошлом году минимальная температура воздуха на черноморском побережье  в декабре была —4 —5 градусов, то в этом году может быть —6, —7 градусов.  А в предгорьях и горах может быть —10 и —15 градусов", — сказа Цушба.

По словам Цушба, на черноморском побережье к Новому году ожидается снег. 

"Будет ли устойчивый покров на побережье Абхазии, сказать очень сложно, однако в возвышенностях и холмистых районах снежный покров образуется в третьей декаде декабря. Большой разницы с температурным режимом прошлого года не будет, только если продлится чуть дольше", — отметил Цушба.




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