Тания: в Италии, возможно, будут изучать абхазский язык

"Все достигнутые нами результаты — это кропотливая работа всего коллектива МИД Абхазии. В период с 2015 года по настоящий день, по итальянскому направлению у нас зарегистрирована первая в Италии Ассоциация "Европа-Абхазия", мы также открыли в Риме абхазский институт культуры. В дальнейшем, если нам позволят человеческие и финансовые ресурсы, мы планируем открыть некую секцию по изучению абхазского языка в Италии. Студенты филологического факультета, которые изучают разнообразные языки, интересуются и абхазским языком", — сказал Тания.