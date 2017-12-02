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Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тания: в Италии, возможно, будут изучать абхазский язык

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Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания провел пресс-конференцию, посвященную открытию в Италии дипломатического представительства Абхазии и работе в этой стране абхазской дипломатии за последние годы.

"Все достигнутые нами результаты  — это кропотливая работа всего коллектива МИД Абхазии. В период с 2015 года по настоящий день, по итальянскому направлению у нас зарегистрирована первая в Италии  Ассоциация "Европа-Абхазия", мы также открыли в Риме абхазский институт культуры. В дальнейшем, если нам позволят человеческие и финансовые ресурсы, мы  планируем открыть некую секцию по изучению абхазского языка в Италии. Студенты филологического факультета, которые изучают разнообразные языки, интересуются и абхазским языком", — сказал Тания.

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