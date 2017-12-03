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Пресс-конференция о третьем международном лагере Юный Патриот
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скворцов: 320 бойцов из Абхазии попали в фашистские концлагеря

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Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов о работе по поиску семей красноармейцев, попавших в фашистские лагеря и числящихся без вести пропавших.

"Те воины, которые попадали к фашистам в плен и умирали там, на ближайшие 70 лет считались без вести пропавшими. Есть документы, которые подтверждают, что на самом деле они никуда не пропали. Это документы немецкого концлагеря, российского военного архива, различных военных органов советской власти, которые доказывают, что судьба человека установлена. Но по политическим причинам и в результате бюрократии родственники не могли узнать самого главного – о судьбе своего родного человека", — отметил Скворцов.

По его словам, в Абхазии считаются без вести пропавшими 8 тысяч человек, а на фронт ушло 55 тысяч человек. 320 человек удалось установить в категории узников немецких концлагерей. 

"Эти сведения  удалось собрать в результате компьютерной работы. Я привез эти данные в Абхазию. Я хорошо знаю, что в Абхазии есть культурный код нации, который указывает на то, что до самого последнего момента, насколько это возможно, традиционная абхазская семья будет делать все, чтобы узнать судьбу своего солдата", — рассказал руководитель проекта "Возвращение имени". 

С мая 2017 года были вручены семьям родственников 64 документа, в которых указаны места захоронения их родных, считавшихся пропавшими без вести. 


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