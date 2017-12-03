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Леон Лакрба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Лакрба о проблемах инвалидов в Абхазии: доступная среда – редкость

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Во Всемирный день инвалидов в радиостудии Sputnik Абхазия преподаватель АГУ, главный специалист Управления Госстатистики республики Леон Лакрба, страдающий мышечной спинальной атрофией, поделился своим видением основных проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Абхазии.

"Проблемы инвалидов в Абхазии очень просты. Они связаны с доступом к образованию и медицине. В Республиканской больнице хороший ремонт, она полностью приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями. Сухумская городская больница не приспособлена совсем никак. Образование – это отдельная тема. Практически ни одна школа не оборудована специальными приспособлениями для инвалидов. В этом вопросе каждый должен брать на себя ответственность  — и юридические лица, и физические лица, и государство. Но проблема в том, что когда строятся объекты, они не приспособлены не только для инвалидов, но иной раз не приспособлены и для обычных людей. Тротуары! По ним просто не проехать!

Я всегда говорю, если будут хорошие условия для обычных людей, то и мне тоже будет хорошо", — сказал Леон Лакрба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.  

3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Его проведение направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. 

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