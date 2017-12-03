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Youtube/Александр Кононов

Кононов о найденных на обшивке МКС бактериях: могут быть опасными для Земли

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О том, какую угрозу могут представлять неизведанные бактерии, обнаруженные в космосе, в эфире радио Sputnik рассказал футуролог Александр Кононов.

Футуролог Александр Кононов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какую опасность могут нести человечеству неизведанные бактерии из космоса, найденные на обшивке Международной космической станции.

"Это конечно очень важное открытие, но на самом деле оно вскрывает очень важную проблему, которая сейчас существует в связи с тем, что у нас нет возможности проводить такого рода исследования где-то обособленно, подальше от Земли. Насколько опасны или неопасны эти бактерии? Гипотетически можно предполагать, что наши сегодняшние методы биологии позволяют оценить, насколько они опасны. Но чтобы быть полностью уверенными, лучше иметь подобные лаборатории где-то за пределами Земли. То есть нам нужны санитарные кордоны. Хорошим таким кордоном могла бы стать Луна, например. Но, к сожалению, 50 лет назад мы потеряли этот импульс освоения Луны", — сказал ученый в интервью радио Sputnik.

Ученые обнаружили в пробах, взятых с поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле и, скорее всего, не представляют опасности, отмечает российский космонавт Антон Шкаплеров.  Во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции, пояснил Шкаплеров. В частности, по его словам, пробы берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Добытые образцы доставляются на Землю, где их изучают специалисты.


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