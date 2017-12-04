14:36 04 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Наала Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хашиг о новогодней ночи в Сухуме: формат праздника изменится

Радио
Получить короткую ссылку
48910

Что ждет жителей и гостей столицы Абхазии в новогоднюю ночь, в интервью Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг.

По словам Наалы Хашиг, новогодние елки будут установлены в микрорайонах Сухума – в Новом районе, Старом поселке, Синопе на Турбазе и на Маяке, также рассматривается вопрос об установке елки в районе Кинопроката. 

"В новогоднюю ночь мы будем работать на площади Свободы. Все это будет в прямом эфире. Программа интересная с участием всех наших артистов. Формат подачи программы будет другой", — рассказала Наала Хашиг.

Подробный репортаж о том, какие новогодние мероприятия пройдут в Абхазии, читайте на сайте Sputnik Абхазия. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

  • Фотоаппарат
    Как же вам не стыдно?

    Швейцарский фотограф Марсель Буркард написал письма в Национальный банк Казахстана и посольство РК в Швейцарии об использовании его работы на банкноте в 500 тенге.

  • Автомобильная дорога. Архивное фото
    Смертельный заезд

    На трассе Алматы-Бишкек близ села Узынагаш опрокинулся пассажирский автобус, в результате чего погибли два человека.

  • Биатлонисты, архивное фото
    Прицельный поиск

    Из 55 тысяч открытых вакансий в Беларуси, самой высокооплачиваемой является должность тренера национальной сборной по биатлону – 10,5 тысяч долларов.

  • Микрофоны журналистов
    И они туда же

    Представители Латвийской социал-демократической рабочей опубликовали петицию, призывающую закрепить за российскими телеканалами статус иностранных агентов.

  • Хорватские военные, архивное фото
    Бравые хорваты

    Хорватский контингент в составе 180 военных присоединится к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве.

  • Верховный Совет Приднестровья
    Приглашение в бизнес

    Приднестровские производители приглашены к участию в крупном бизнес-форуме в Москве, в рамках которого планируется подписание договоров.

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia