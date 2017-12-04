Хашиг о новогодней ночи в Сухуме: формат праздника изменится

По словам Наалы Хашиг, новогодние елки будут установлены в микрорайонах Сухума – в Новом районе, Старом поселке, Синопе на Турбазе и на Маяке, также рассматривается вопрос об установке елки в районе Кинопроката.
"В новогоднюю ночь мы будем работать на площади Свободы. Все это будет в прямом эфире. Программа интересная с участием всех наших артистов. Формат подачи программы будет другой", — рассказала Наала Хашиг.
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