Хашиг о новогодней ночи в Сухуме: формат праздника изменится

Что ждет жителей и гостей столицы Абхазии в новогоднюю ночь, в интервью Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг.

По словам Наалы Хашиг, новогодние елки будут установлены в микрорайонах Сухума – в Новом районе, Старом поселке, Синопе на Турбазе и на Маяке, также рассматривается вопрос об установке елки в районе Кинопроката.

"В новогоднюю ночь мы будем работать на площади Свободы. Все это будет в прямом эфире. Программа интересная с участием всех наших артистов. Формат подачи программы будет другой", — рассказала Наала Хашиг.

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