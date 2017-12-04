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Тенгиз Тарба на совещании по вопросу перезахоронения останков воинов Советской Армии в администрации президента
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о фоторепортаже на премию "Моя планета": на обложке мой любимый кадр

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О публикации "К древним стоянкам человека", вышедшей в финал премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный фоторепортаж о путешествии", в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"В эту публикацию вошли четыре экспедиции совместные с министерством культуры Абхазии и фондом "Горная Абхазия". Из этих экспедиций самая моя любимая, она как раз является обложкой публикации, которая номинирована на премию. На ней пять или шесть ацангуар, которые находятся на обрыве, а в дали закат и горные вершины Абхазии. Я очень люблю эту фотографию", — сказал Тарба.

Фонд "Горная Абхазия" совместно с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия республики Абхазия в течение трех месяцев осуществил четыре экспедиции в труднодоступные горные районы с целью инвентаризации объектов историко-культурного наследия страны. Во время этих экспедиций Тенгиз Тарба сделал фотографии, которые были представлены на конкурс телеканала "Моя планета". Также фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".

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