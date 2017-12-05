Гвазава об олимпиаде школьников: нет границ к познанию

"Любой человек может быть успешен в той или иной профессии только тогда, когда эрудирован, в том числе и по другим предметам. В жизни человека крайне важно иметь систематические познания. И то, что вы прошли по принципиально разным предметам, говорит о том, что в будущем у вас будет больше возможностей быть более успешными в любой профессии, которую бы вы не выбрали. Желаю вам и в дальнейшем стараться улучшать свои познания, потому что никогда нет той границы, после которой можно сказать, я уже достаточно знаю предмет", — сказал посол доброй воли Абхазии, вундеркинд Эдгар Гвазава в интервью Sputnik.