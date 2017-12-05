Гаспарян: арест Саакашвили - симуляция политики

Политический эксперт, писатель Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik рассказал о "шекспировских страстях" в украинской политике и аресте бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после попытки испугать украинское общество, СМИ и многочисленных блогеров прыжком с 8-го этажа здания, в котором проживал, арестован сотрудниками СБУ. Позже политика освободили.

Известный политический эксперт, публицист Армен Гаспарян прокомментировал последние события в Киеве.

"Наверное, Саакашвили припомнят некоторые заявления, которые сегодня на Украине могут трактовать по 109 статье "Подрыв территориальной целостности", — считает эксперт.

По его мнению, Саакашвили не будет депортирован в Грузию, так как это не нужно ни Киеву, ни Тбилиси. Вероятно, его отправят в Польшу, откуда он, скорее всего, вскоре вернется. "Это не реальная политика. Сегодня то, что мы видим, это симулятор политики. Скорее всего, это просто спектакль, который призван отвлечь внимание общества от настоящих, серьезных проблем — войны на Донбассе, ужасающей коррупции и отказе Евросоюза дать Украине новый финансовый транш", — сказал Гаспарян в эфире радио Sputnik.