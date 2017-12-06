Бжания: архив – это такой же госсимвол, как герб или флаг

"За этот год мы успели подготовить два перечня по истории Абхазии. В ближайшее время собираемся отсканировать документы и весной 2018 года передать в центральный архив Абхазии. Хотели бы также организовать выставку уникальных документов. Это интереснейшие документы, начиная с 1905 по 1917 годы, а также по туристическому направлению — маршруты советского времени, уникальные памятники, пещеры. Как будущие архивисты, мы понимаем, что утеря историко-документального наследия Абхазии нужно постепенно восстанавливать для будущей истории. И поэтому архив – это такой государственный символ, также как и герб, флаг, гимн. Архив должен занимать особое место в государстве", — сказала Бжания.