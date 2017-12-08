13:55 08 Декабря 2017
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Медея Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ченгелия: победители конкурса "Учитель года" передадут опыт коллегам

Радио
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О том, как будет изучаться и применяться на практике опыт лучших педагогов страны, победителей республиканского конкурса "Учитель года 2017", на радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

"Мы заметили, у наших педагогов новый подход к преподаванию предметов, у каждого из них уже выработан свой педагогический опыт. Конкурс "Учитель года" на этом не завершается. Сейчас подведены итоги этого конкурса, дальше победители и лауреаты будут проводить мастер-классы, открытые уроки, занятия, встречи с молодыми учителями-предметниками, они будут обобщать и распространять свой опыт", — сообщила Медея Ченгелия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Лучшими педагогами были названы пятеро: учительница абхазского языка и литературы Цандрипшской (Гагра) средней школы №2 Светлана Пилия, учительница абхазского языка и литературы Моквской (Очамчыра) средней школы Светлана Киртадзе, учителя начальных классов Марина Сичинава (сухумская Горская школа №10), Анжела Мацапия (Гудаутская средняя школа №2), Нонна Адлейба (Сухумская средняя школа №1).

Пятеро "лучших педагогов" также прошли специальную аттестационную комиссию при министерстве образования, и по решению комиссии учителям было присвоено звание "специалист высшей категории".

 




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