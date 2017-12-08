Дени о выставке "Метки удаления": заполнить незаслуженную пустоту

"Нам важна тема идентичности, потому что мы оба являемся экспатриантами — я из Франции, Тарек из Афганистана и Швейцарии. И мы живем в Турции, в которой огромное количество нацменьшинств и людей разных национальностей, и порой им не очень комфортно вместе. В Турции очень много исследований, которые связаны с армянами и курдами, но мало исследований об абхазах, или как их называют черкесах. Когда мы брались за этот проект, у нас было ощущение того, что мы заполняем некую незаслуженную пустоту и можем людям что-то рассказать через средства современного искусства", — сказала Элизабет Дени.