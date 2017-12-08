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Элизабет Дени и Тарек Дауд
© Sputnik. / Зафас Гамгия

Дени о выставке "Метки удаления": заполнить незаслуженную пустоту

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Первая выставка резиденции SKLAD в 2017 году открылась экспозициями о жизни и быте абхазов, проживающих в Турции, которые на более чем полтора века были оторваны от исторической родины. О выставке "Метки удаления" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала автор проекта Элизабет Дени.

"Нам важна тема идентичности, потому что мы оба являемся экспатриантами — я из Франции, Тарек из Афганистана и Швейцарии. И мы живем в Турции, в которой огромное количество нацменьшинств и людей разных национальностей, и порой им не очень комфортно вместе. В Турции очень много исследований, которые связаны с армянами и курдами, но мало исследований об абхазах, или как их называют черкесах. Когда мы брались за этот проект, у нас было ощущение того, что мы заполняем некую незаслуженную пустоту и можем людям что-то рассказать через средства современного искусства", — сказала Элизабет Дени.

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