Сичинава о звании "Учитель года 2017": нужно быть учителем и другом учеников

"Мы не только преподаем, мы не только обучаем чему-либо, мы у них самих набираемся такого опыта, что хочется применить в жизни и на другом поколении. Не в любой ситуации учитель знает правильное решение, но иногда дети своим поведением подводят к правильному решению. В моей практике, в основном я не ставлю двойки. Потому, что ребенок к этой оценке так легко привыкает, что перестает учить уроки. Если раньше считалось стыдно быть открытым с учителем, что сегодня у нас свободные отношение, но при этом мы соблюдаем субординацию", — сказала Сичинава.