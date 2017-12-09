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Марина Сичинава
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Сичинава о звании "Учитель года 2017": нужно быть учителем и другом учеников

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6 декабря вручили награды лучшим преподавателям Абхазии по итогам 2017 года. Лучший учитель года начальной школы, преподаватель средней школы № 10 им. Нестора Лакоба Марина Сичинава, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, почему не ставит двойки ученикам.

"Мы не только преподаем, мы не только обучаем чему-либо, мы у них самих набираемся такого опыта, что хочется применить в жизни и на другом поколении. Не в любой ситуации учитель знает правильное решение, но иногда дети  своим поведением подводят к правильному решению. В моей практике, в основном я не ставлю двойки. Потому, что ребенок к этой оценке так легко привыкает, что перестает учить уроки. Если раньше считалось стыдно быть открытым с учителем, что сегодня у нас свободные отношение, но при этом  мы соблюдаем субординацию", — сказала Сичинава.

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