Габлия: у главной елки Сухума развернется новогодняя ярмарка

Главный художник Сухума Руслан Габлия в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, как будет украшена главная елка страны.

"Мы заказали нужные нам дополнительные игрушки, они очень красивые и большие. Это святящиеся игрушки, которые мы ждем, в ближайший вторник их привезут. Частично останутся и серебряные шарики, которые уже повесили на елку, но будут и другие, а также красочные банты и так далее. Елка обретет свой окончательный вид к 15 декабря после прибытия украшений в Сухум", — сказал Габлия.

По словам Руслана Габлия, у входа на площадь Свободы будет надпись "Добро пожаловать", и каждый куст в парке будет оборудован светящимися сетками, также будет освещена и прилегающая к площади территория.

"По кругу будут установлены постройки, в которых будут продавать продукты и новогодние подарки. Будет новогодняя ярмарка", — отметил Габлия.