Экзеков: ни один язык не сделает нас сильными и счастливыми, как родной

"Где бы мы не находились, мы все переживаем о том, что мы теряем язык. Мы задаемся вопросом, как заставить людей говорить на родном языке? Ответ простой — это семья, мы сами в семье все обленились, мы сами ребенку не говорим, чтобы он говорил на родном языке. Мы любим русский язык, но должны сохранить свой родной язык, если не будет языка – мы потеряем этнос. Сейчас мы создаем единый информационный портал, который будет называться "Абаза мир", где каждый член нашего народа сможет зайти и общаться в этом информационном портале. Там будет вся наша деятельность, будем освещать, насколько успешны наши действия, какие ошибки совершили. Мы хотим, чтобы на национальной карте мира была Абхазия, народ абаза. И будем делать для этого все возможное", — сказал Экзеков.