Асида Хварцкия: работаем над постановкой абхазских сказок

Студия праздников "Амра" работает над созданием лаборатории сказок для детей на абхазском языке. Своими планами руководитель студии Асида Хварцкия поделилась с радио Sputnik Абхазия.

В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба прошел показ первого в республике светодиодно-лазерного спектакля уфимского театра с участием абхазских актеров, организованный студией праздников "Амра".

Руководитель студии Асида Хварцкия рассказала, что планирует поставить подобное светодиодное шоу-спектакль по легенде о Рице.

"Легенда о Рице очень интересный сюжет, мало кто из детей знает эту легенду, а когда мы в формате сказки покажем его еще и на абхазском языке, будет очень увлекательно. Впервые с детьми когда была на спектакле услышала, что золушка на абхазском языке – это Чышәшәына. Я это услышала и запомнила. Сказки они запоминаются, и помогают лучше знать родной язык", — сказала Асида Хварцкия.

Асида Хварцкия считает, что сказки помогают детям лучше и быстрее запоминать материал, сказки несут в себе не только развлекательную, но и познавательную, развивающую нагрузку.



