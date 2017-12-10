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Тужба Вианор
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба об успешной футбольной команде: три мировые звезды и сильная полузащита

Радио
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Во всемирный день футбола о фаворитах Чемпионата мира по футболу 2018 года, о главных составляющих успешного современного футбола, на радио Sputnik Абхазия рассказал футбольный эксперт Вианор Тужба.

В числе кандидатов на победу на Чемпионате мира по футболу 2018 года Тужба назвал чемпиона мира Германию, а также команды Франции и Бразилии. Среди тех, кто может преподнести сюрприз, по мнению футбольного эксперта, команды Португалии, Хорватии и Аргентины. 

"На мой взгляд, в сильной футбольной команде должно быть минимум две-три звезды мирового футбола. В современной футбольной команде должна быть очень сильная полузащита – это та линия, которая организовывает всю игру. Ну и, естественно, игроки обороны должны быть соответствующего уровня", — отметил Тужба. 

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. 


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