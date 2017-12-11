Гопия об акции "Киараз": принимаем заявки только на детские подарки

"Ближе к Новому году мы проводим традиционную для нашей организации акцию "Подари чудо". Дети пишут письма и присылают нам. Эта акция для того, чтобы подарить детям из малоимущих семей немного тепла, чтобы они почувствовали волшебство, которое в принципе должен прочувствовать каждый ребенок. Особенно в такой самый ожидаемый праздник года. Каждый желающий может приобрести для ребенка какой-то адресный подарок. Это может быть игрушка, одежда, спортивные принадлежности, сладости. В этом году мы поставили ограничения, попросили детей не просить телефоны, планшеты, телевизоры и компьютеры", — рассказала Гопия.

Новогодняя акция благотворительного фонда "Киараз" "Ассир хамтас" (Подари чудо) продлится до 25 декабря.



