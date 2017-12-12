Лобанченко: смартфоны и работа в офисе приводят к хрупкости костей

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она пояснила, что неактивный образ жизни может привести к печальным последствиям.

"У офисных работников и тех, кто постоянно сидит за гаджетами, смартфонами и компьютерами, со временем развивается дистрофия костной ткани. Из-за отсутствия должной нагрузки костям просто не нужно быть крепкими", — сказала Лобанченко.

Она отметила, что гиподинамия приводит к серьезным переломам и другим проблемам.

"Для профилактики заболевания необходимо вести активный образ жизни, но без чрезмерного увлечения. Большие нагрузки также могут стать причиной проблем с костями", — сказала врач.

По ее словам, если человек испытывает проблемы с суставами, ему необходимы консультация врача и использование бандажей и фиксаторов для более стабильного передвижения и профилактики угрозы переломов.



