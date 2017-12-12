Аргун об акции против гендерного насилия: жертвы поняли, что они не одни

Итоги всемирной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей", к которой присоединилась и Абхазия, на радио Sputnik Абхазия подвела сотрудница Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун.

"Мы встречались с представителями женских организаций в районах, наладили обратную связь. У нас появились активисты, которые поддерживают наши идеи и готовы включиться в нашу борьбу. Были социальные ролики по телевидению, много писали об этом в интернете. Сами жертвы домашнего насилия узнают об этом и понимают, что они не одни, что у них есть поддержка в лице нашей организации и других женских организаций, готовых предоставить им юридическую и психологическую помощь", —сообщила Кама Аргун в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Всемирная акция "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", которая проходит и в Абхазии, завершилась 10 декабря.