Скворцов о "Возвращении имени": будем вести поиски в 78 селах Абхазии

"Нам необходимо провести розыск жителей Абхазии — родственников погибших солдат, в 78 селах. Это самый сложный этап. Волонтерам, которые являются студентами абхазских университетов, предстоит выходить в села Гудаутского, Очамчырского, Гулрыпшского районов для того, чтобы там ответить на вопрос, где находятся родственники тех солдат, которые указаны в архивных документах. Очень важно разобраться, действительно это родственники солдат или нет. Для осуществления этой задачи привлечены около 80 молодых людей — студентов абхазских вузов, которые прошли инструктаж в Госкомитете по молодежной политике Абхазии. Конечным результатом работы волонтеров является вручение документов родным", — сказал Скворцов.