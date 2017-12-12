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Скворцов о "Возвращении имени": будем вести поиски в 78 селах Абхазии

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"Возвращение имени" (15)
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Работа по розыску пропавших без вести людей в период Великой Отечественной воны 1941-1945 годов не останавливается. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"Нам необходимо провести розыск жителей Абхазии  — родственников погибших солдат, в 78 селах. Это самый сложный этап.  Волонтерам, которые являются студентами абхазских университетов, предстоит выходить в села Гудаутского, Очамчырского, Гулрыпшского районов для того, чтобы там ответить на вопрос, где находятся родственники тех солдат, которые указаны в архивных документах. Очень важно разобраться, действительно это родственники солдат или нет.  Для осуществления этой задачи привлечены около 80 молодых людей — студентов абхазских вузов, которые   прошли инструктаж в Госкомитете по молодежной политике Абхазии. Конечным результатом работы волонтеров является вручение документов родным", —  сказал Скворцов.

Темы:
"Возвращение имени" (15)

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