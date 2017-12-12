Квициния о пожарах в Абхазии: 25 случаев за два месяца

"Количество пожаров увеличилось за последние два месяца. К сожалению, как показывает практика, с наступлением холодов возгораний становится больше. Это связано с тем, что практической во всей стране отопление только электрическое, а электропроводки, порой, десятилетиями не меняются, и при сильной нагрузке происходит замыкание. Этого можно было избежать, если граждане своевременно обратили внимание на состояние электропроводки. Многие используют обогреватели собственного изготовления, которые потребляют больше энергии и дают больше нагрузки. Люди должны понимать, что у государства нет возможности строить новые дома с нуля и поэтому лучше, если они заранее попросят районные администрации оказать им помощь в налаживании электропроводки", — сказал Квициния.

По словам Квициния, за два с половиной месяца, добавил министр, зарегистрировано 25 случаев пожара на всей территории Абхазии, из них семь домов сгорело дотла. Жертв нет.