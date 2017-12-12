19:02 12 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Квициния о пожарах в Абхазии: 25 случаев за два месяца

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

C наступлением холодов увеличилось число пожаров. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник 12 декабря, сообщил Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"Количество пожаров увеличилось за последние два месяца. К сожалению, как показывает практика, с наступлением холодов возгораний становится больше. Это связано с тем, что практической во всей стране отопление только электрическое, а электропроводки, порой, десятилетиями не меняются, и при сильной нагрузке происходит замыкание. Этого можно было избежать, если граждане своевременно обратили внимание на состояние электропроводки. Многие используют обогреватели собственного изготовления, которые потребляют больше энергии и дают больше нагрузки. Люди должны понимать, что у государства нет возможности строить новые дома с нуля и поэтому лучше, если они заранее попросят районные администрации оказать им помощь в налаживании электропроводки", — сказал Квициния.

По словам Квициния, за два с половиной месяца, добавил министр, зарегистрировано 25 случаев пожара на всей территории Абхазии, из них семь домов сгорело дотла. Жертв нет.

По теме

Квициния: за минувшие сутки в МЧС поступило 35 вызовов
МЧС Абхазии: с наступлением холодов увеличилось число пожаров



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

  • Шахтер
    Бастуют все!

    Число шахтеров, бастующих в Карагандинской области, превышает 600 человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

  • Подозреваемый. Архивное фото
    Китайский вербовщик

    Сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина Китая, подозреваемого в вербовке жителей республики для отправки в Сирию.

  • Главный корпус БГУ
    В списке лучших

    Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета".

  • Янис Домбрава
    Латвия для латышей

    Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава предлагает ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.

  • Олег Матвейчев
    Сами виноваты

    Причиной депопуляции Литвы является русофобская политика страны, разрывающая традиционные связи, считает эксперт.

  • Парламент
    Я возвращаю ваш закон

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен вернуть в законодательный орган закон, ограничивающий трансляцию российских СМИ.

  • Строительный кран. Архивное фото
    Накрыло краном

    В Москве в районе Тропарево-Никулино строительный кран рухнул на бытовку с таджикскими трудовыми мигрантами – без жертв не обошлось.

  • Концерт Робби Уильямса в Москве
    Москва – нет. Ташкент – да!

    Британский певец Робби Уильямс выступит с концертом в Ташкенте. Sputnik решил разобрался, во сколько обойдется послушать артиста с Туманного Альбиона.

  • Чиновники
    Вон из города!

    Столицу Эстонии разгрузят от обилия работников государственного бюрократического аппарата, чтобы заполнить ими вымирающую провинцию.

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Птицы служат в охране Кремля
Охрана Кремля: птицы на страже
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia