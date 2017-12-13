Гадлия о путине в Абхазии: если рыбы будет много, квоты могут добавить

"Если вдруг будет много рыбы, то были случаи, когда добавляли квоту на основании заключения института. 20 тысяч тонн — это не большой объем для Абхазии, наши предприятия и 100 тонн могут переработать. Мы будем распределять квоту предприятиям осуществляющим добычу хамсы и переработку ее в рыбную муку и рыбий жир". В Абхазии существует шесть предприятий, занимающихся переработкой рыбы. 15 % от квоты оставляется для российских предприятий, согласно пятой сессии абхазо-российской Межправительственной комиссии по рыбному хозяйству", — сказал Гадлия.

По словам Гадлия, каждое предприятие надеется, что в этом году путина будет лучше, чем в прошлом.

"Когда количество освоим, если нам позволят запасы рыбы, будем надеяться, что нам увеличат квоту", — сказал Гадлия.