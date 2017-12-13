14:26 13 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Дато Габлия
© Sputnik.

Гадлия о путине в Абхазии: если рыбы будет много, квоты могут добавить

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Рыбный промысел в Абхазии (35)
102 0 0

Начальник рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Давид Гадлия рассказал о решении Кабмина сократить квоту на вылов хамсы в Абхазии.

"Если вдруг будет много рыбы, то были случаи, когда добавляли квоту на основании заключения института. 20 тысяч тонн — это не большой объем для Абхазии, наши предприятия и 100 тонн могут переработать. Мы будем распределять квоту предприятиям осуществляющим добычу хамсы и переработку ее в рыбную муку и рыбий жир". В Абхазии существует шесть предприятий, занимающихся переработкой рыбы. 15 % от квоты оставляется для российских предприятий, согласно пятой сессии абхазо-российской Межправительственной комиссии по рыбному хозяйству", — сказал Гадлия.

По словам Гадлия, каждое предприятие надеется, что в этом году путина будет лучше, чем в прошлом.

"Когда количество освоим, если нам позволят запасы рыбы, будем надеяться, что нам увеличат квоту",  — сказал Гадлия.

Темы:
Рыбный промысел в Абхазии (35)

По теме

Квоту вылова хамсы в Абхазии сократили в два раза



Главные темы

Орбита Sputnik

  • П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ
    Паспорт нада?

    Во Владикавказе мошенники, представляясь работниками Управления миграционной службы, предлагали содействие в получении российского гражданства за 300 тысяч рублей.

  • Третий день Гран-при Азербайджана Формула-1
    Бакинский форсаж

    Гран-при Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов, став самой зрелищной гонкой "Формулы-1" 2017 года.

  • Протесты в Украине
    Цена убийства

    Двое скрывающихся в Армении граждан Грузии заявляют, что за стрельбу на Майдане им обещали по пять тысяч долларов.

  • Шахтер
    Тень шахтера

    Спикер нижней палаты казахстанского парламента, говоря о забастовке карагандинских шахтеров, призвал не поддаваться эмоциям и ждать результата диалога.

  • Ученики в школьной столовой. Архивное фото
    Обучение без смартфона

    Депутаты кыргызского парламента предлагают запретить использование смартфонов учениками во всех общеобразовательных учреждениях.

  • Разработки Академии наук Беларуси на выставке
    Научная Беларусь

    Искусственная кожа, беспилотники и подводный робот – на съезде белорусских ученых открыта выставка достижений техники.

  • Нил Ушаков на съезде партии Согласие
    Фартит по-русски

    Мэру Риги Нилу Ушакову удалось избежать штрафа от Центра государственного языка за выступление по-русски на конгрессе партии "Согласие".

  • Посол РФ в Литве Александр Удальцов и министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон
    Это не к нам!

    Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсонн предложила послу России Александру Удальцову решать вопрос советских захоронений с властями на местах.

  • Задержание Дорина Киртоакэ
    Уеду я!

    Находящийся под следствием и под судебным контролем бывший мэр Кишинева добился разрешения выехать заграницу.

  • Каромат Шарипов, архивное фото
    Операция "Депортация"

    Глава движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов депортирован из России и в данный момент находится в Кулябе.

  • Инвалидная коляска
    Социальный резерв

    В Узбекистане установят обязательное резервирование предприятиями до 10% рабочих мест для лиц, испытывающих затруднения в поиске работы, в том числе инвалидов.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Селфи-Ратас

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, на саммите по проблемам изменения климата, не упустил возможности сделать селфи с Арнольдом Шварценеггером и Биллом Гейтсом.

  • П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ
    Паспорт нада?

    Во Владикавказе мошенники, представляясь работниками Управления миграционной службы, предлагали содействие в получении российского гражданства за 300 тысяч рублей.

  • Третий день Гран-при Азербайджана Формула-1
    Бакинский форсаж

    Гран-при Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов, став самой зрелищной гонкой "Формулы-1" 2017 года.

  • Протесты в Украине
    Цена убийства

    Двое скрывающихся в Армении граждан Грузии заявляют, что за стрельбу на Майдане им обещали по пять тысяч долларов.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Москве
Кошки в моде: самые популярные породы
Робот-боулер из Абхазии: как создают роботов гагрские лицеисты
"Робот-боулер" из Абхазии: как создают роботов гагрские лицеисты
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia