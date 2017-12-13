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Эсма Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Квициния об акции памяти в Лате: возложим 85 мраморных ангелочков

Радио
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О мероприятиях, которые пройдут 14 декабря в день памяти жертв Латской трагедии, в интервью Sputnik Абхазия рассказала главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума.

"Акцию проводим ежегодно совместно с Государственным комитетом по молодежной политике. В этом году к нашей акции присоединяется автоклуб "Внедорожная Абхазия" и волонтерский центр при комитете", — сказала Квициния.

По словам Эсмы Квициния, к акции может присоединиться любой желающий, но на своем транспорте.

"Начнется акция в 17:00 в Парке Славы. А в 17:30, это время крушения вертолета, под звук метронома в небо будут выпущены воздушные шары. Мы посетим место крушения вертолета. Нами закуплены цветы, шары, а также мраморные ангелочки по количеству погибших людей, которые будут оставлены у памятника в селе Лата. Под новую песню Анатолия Алтейба, посвященную Латской трагедии, будем зажигать свечи", — добавила Квициния.

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