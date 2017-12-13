Барциц о павильоне "Абхазия" на ВДНХ: ремонт завершим в 2018 году

Торговый представитель Абхазия в России Олег Барциц в интервью Sputnik Абхазия рассказал, пострадал ли при пожаре павильон №6 "Абхазия" на ВДНХ, который находился на реставрации.

"Павильон "Абхазия" не пострадал. Пожар разгорелся не в самом павильоне, загорелись строительные леса, предназначавшиеся для ремонтных работ. Благо, они находились на достаточно серьезном удалении от нашего павильона. С павильоном "Абхазии" все в порядке.

Ремонтные работы идут, они в самом разгаре. Думаю, мы выдержим намеченные сроки и закончим в 2018 году ремонт", — сказал Барциц.

Пожар на строительных лесах на ВДНХ возник 12 декабря в 23.00. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожар был сразу локализован. Жертв нет.