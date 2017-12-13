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Политолог Леонид Поляков
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Поляков об ОИ-2018: урок должен быть усвоен

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Решение Олимпийского собрания допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе прокомментировал политолог Леонид Поляков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает решение Олимпийского собрания допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

Комиссия спортсменов ОКР 11 декабря заявила о поддержке тех российских атлетов, которые выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018. Их заявление было единогласно поддержано на олимпийском собрании 12 декабря в Москве.

"Это сложный момент в Олимпийском движении. Случай беспрецедентный, насколько я понимаю. Две стороны олимпийской медали я вижу здесь. Первая сторона – это чисто политическое решение, которое означает, что дисквалифицируется конкретное государство, а второй момент  —  стремление спортсменов, которые живут в олимпийском ритме. И по сути дела, мы раздваиваемся. Все мы понимаем, России бросают вызов, происходит давление по линии спорта, все это как раз приходится на президентскую избирательную кампанию.  С одной стороны наши любимые спортсмены, патриоты нашей страны, а другой момент, что смысл их жизни поставлен на карту. Отказаться ехать, значит перечеркнуть свое прошлое. И этот  выбор сделали наши спортсмены. Призыв его уважать я понимаю и разделяю. Если так сложились обстоятельства, надо в этих обстоятельствах попробовать проявить себя наилучшим образом. В этой ситуации, самым лучшим ответом будет набор золотых медалей на этих тяжелейших играх", — сказал Sputnik Поляков.

Также Поляков отметил, что с допингом в России было все же не все благополучно.

"И здесь серьезный упрек к тем лицам, которые должны были осуществлять этот контроль, и должны были беспокоиться о чести России, но и о здоровье наших спортсменов. Этот урок должен быть усвоен навсегда", — отметил Поляков.

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