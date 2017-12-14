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Демосфен Зайцев
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Зайцев об Александре Чачба-Шервашидзе: дедушка все время думал об Абхазии

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В эти дни в Абхазии отмечают 150-летие со дня рождения первого абхазского профессионального художника, графика, живописца, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе. О малоизвестных фактах о нем, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал внук художника Демосфен Зайцев.

"В сентябре 1968 года моей маме удалось выехать в Париж на встречу с дедушкой — Александром Чачба-Шервашидзе, и она уезжала такая радостная, глаза ее светились. Но там встретили ее родственники и сказали, что больше его нет. Она поехала к нему на могилу в Канны, на русское кладбище. Анна Сорина, у которой остановилось моя мама, передала ей все документы, все записные книжки дедушки. И когда мама заглянула в эти блокноты, она была приятно поражена, что дедушка  все время думал об Абхазии", — сказала Демосфен Зайцев.

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