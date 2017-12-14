Казиник о формате своих концертов: идея родилась в детском саду

"Секрет общения с публикой я для себя открыл в детском саду. Я очень рано начал читать. Когда мне было 4 года, я читал очень бегло, как взрослый. И мне досталась очень хорошая память от мамы. И вот я первый раз читал, а второй раз рассказывал на память. Поэтому детском саду нянечки оставляли меня с другими детьми, и я подряд читал детям сказки. И я заметил, что если я буду читать или рассказывать, то воспитательницы смело могут уходить по магазинам на полтора-два часа, то есть никто не убежит, не упадет. И тогда я понял, что у меня есть особая сила воздействия. Дело было не в том, что я говорю, а как я это делаю", — рассказал Михаил Казиник в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Известный музыковед, культуролог, скрипач, автор телевизионных передач Михаил Семенович Казиник с 13 по 17 декабря в Абхазии проведет ряд творческих встреч и лекцию-концерт.



