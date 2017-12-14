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Василина Мицкевич
© Sputnik.

Мицкевич: в январе криптовалюты могут сделать "баблшпок"

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Бизнес-консультант Василина Мицкевич о текущих тенденциях на финансовых биржах и перспективах рынка криптовалют.

Криптовалюты все больше входят в нашу жизнь, и если раньше об их движениях приходилось слышать только эпизодически, то в последнее время новости, связанные с биткоином и технологиями "блокчейн", меняются на новостных лентах ежедневно и ежечасно.

Бизнес-консультант Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь о "планах" биткоина преодолеть отметку своей стоимости в 19000 долларов, после чего — в начале будущего года — может произойти серьезное обрушение этой криптовалюты.

"Мнения технических аналитиков сходятся в отношении биткоина: в конце декабря он может преодолеть отметку в 19000. А вот в первых числах января может произойти "баблшпок"! 2-3 января стоит ждать большого падения. Но это всего лишь некая "стандартизация" криптовалют, после чего они будут использоваться вовсю", — сообщила Мицкевич.    

Что будет с долларом и евро, вы услышите в аудиозаписи прогноза Василины Мицкевич на радио Sputnik Беларусь.





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