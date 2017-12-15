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Роман Качарава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Качарава: будем наращивать отношения с республиками Северного Кавказа

Радио
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О результатах поездок представителей Общественной Палаты Абхазии в Адыгею, Ингушетию и Чечню, на радио Sputnik Абхазия рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.

"Инициатором подписания соглашения с палатой Адыгеи была абхазская сторона. Мы направили запрос в Общественную палату республики, на что получили предложение посетить Адыгею и подписать это соглашение. Мы нацелены на максимальное расширение сотрудничество с другими республиками Северного Кавказа", —рассказал Роман Качарава в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.  

Общественна палаты Абхазии заключила соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой республики Адыгея. Налажены контакты с общественными палатами Чечни и Ингушетии. 





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