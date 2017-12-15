Качарава: будем наращивать отношения с республиками Северного Кавказа

О результатах поездок представителей Общественной Палаты Абхазии в Адыгею, Ингушетию и Чечню, на радио Sputnik Абхазия рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.

"Инициатором подписания соглашения с палатой Адыгеи была абхазская сторона. Мы направили запрос в Общественную палату республики, на что получили предложение посетить Адыгею и подписать это соглашение. Мы нацелены на максимальное расширение сотрудничество с другими республиками Северного Кавказа", —рассказал Роман Качарава в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Общественна палаты Абхазии заключила соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой республики Адыгея. Налажены контакты с общественными палатами Чечни и Ингушетии.



