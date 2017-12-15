15:22 15 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев
© Фото: pravda.ru

Васильев: США хотят дискредитировать ООН

Радио
Получить короткую ссылку
210

США считают, что заплатили сполна за мировое господство и больше не видят необходимости в существовании международных организаций, заявил доктор экономических наук Владимир Васильев.

В СМИ появилась информация о том, что США собираются сократить финансирование ООН на 250 миллионов долларов в 2018-2019 годах, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО. Американский Госдепартамент объяснил такой шаг обеспокоенностью растущими задолженностями по членским взносам в ЮНЕСКО и необходимостью фундаментальной реформы организации. Кроме того, США обвинили ЮНЕСКО в антиизраильской предвзятости.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев пояснил в интервью радио Sputnik, что одной из причин того, что США больше не хотят содержать международные организации, является отсутствие материальных средств, плюс ко всему американцы считают, что уже вложили достаточно денег в продвижение своей демократии, своей системы ценностей, а также положительного образа США в мире.

"Америка решила диктовать миру свои условия, ей надоело быть первой среди равных и хочется теперь играть партию соло, а все остальные должны либо прислушиваться, либо брать под козырек", — заявил Васильев.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Жакип Асанов
    Встретимся в суде

    Председатель Верховного суда Жакип Асанов прокомментировал иск компании "АрселорМиттал Темиртау" к шахтерам, которые принимали участие в забастовке.

  • Строительство ГЭС. Архивное фото
    Вопрос открыт

    Россия не закрыла тему строительства гидроэлектростанции в Кыргызстане, заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

  • Зерна кофе
    Обойдемся без Джибути

    Россельхознадзор запретил реэкспорт продуктов питания из Джибути по белорусским фитосанитарным сертификатам.

  • Пресс-конференция мэра Вентспилса Айварса Лембергса, архивное фото
    Язык отчуждения

    Отмена билингвального обучения скажется на возможности привлечения рабочих из третьих стран, заявил мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс.

  • Пограничный столб на границе между Литвы и Белоруссией, архивное фото
    Усиленный контроль

    Литва ужесточит правила доступа в зону защиты госграниц со стороны России и Белоруссии с января следующего года.

  • Социологический опрос
    Молдаване против!

    Порядка 70% респондентов считают, что государственный язык Молдовы должен называться молдавским, а четверть – румынским.

  • Женщины Таджикистана, архивное фото
    Форменная реформа

    В Таджикистане у сотрудников в министерствах и ведомствах будет единая форма одежды с соответствующей эмблемой или знаком отличия того или иного ведомства.

  • Степь в Приморском крае
    Заманить гектаром

    Как программа "Дальневосточный гектар" может заинтересовать российских соотечественников, проживающих в сельской местности Узбекистана?

  • Яна Тоом
    Право негражданина

    Европарламент поддержал инициативу группы парламентариев, призвавших к скорейшему рассмотрению петиции об избирательных правах неграждан в странах Балтии.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Фарфоровые фигурки футболистов сборных ЧМ-2018 по футболу выпускают в России
Фарфоровые статуэтки футболистов сборных ЧМ-2018 года выпускают в России
Советы чаеманам: как выбрать вкусный чай
"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

Соцсети

Sputnikabkhazia