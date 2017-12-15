Васильев: США хотят дискредитировать ООН

США считают, что заплатили сполна за мировое господство и больше не видят необходимости в существовании международных организаций, заявил доктор экономических наук Владимир Васильев.

В СМИ появилась информация о том, что США собираются сократить финансирование ООН на 250 миллионов долларов в 2018-2019 годах, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО. Американский Госдепартамент объяснил такой шаг обеспокоенностью растущими задолженностями по членским взносам в ЮНЕСКО и необходимостью фундаментальной реформы организации. Кроме того, США обвинили ЮНЕСКО в антиизраильской предвзятости.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев пояснил в интервью радио Sputnik, что одной из причин того, что США больше не хотят содержать международные организации, является отсутствие материальных средств, плюс ко всему американцы считают, что уже вложили достаточно денег в продвижение своей демократии, своей системы ценностей, а также положительного образа США в мире.

"Америка решила диктовать миру свои условия, ей надоело быть первой среди равных и хочется теперь играть партию соло, а все остальные должны либо прислушиваться, либо брать под козырек", — заявил Васильев.