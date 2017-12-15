Владимир Лепехин: Sputnik везде на высоте

"Я уже неоднократно участвую в качестве модератора в форумах, которые проводит Министерство экономического развития России. В октябре участвовал в форуме, который проводился в Абхазии, до этого в Армении. Везде Sputnik был на высоте, особенно в Абхазии, где не только была развернута радиостудия, но и в пресс-центр Sputnik состоялась очень активная пресс-конференция по итогам, куда пришло огромное количество людей. Потом была также радиозапись, которую с трудом удалось остановить. Поэтому когда началась конференция в Бишкеке, первым делом я обратил внимание, что стоят баннеры Sputnik, тоже развернута студия. Очень рад еще раз приветствовать Sputnik", — сказал Лепехин.

В столице Киргизии прошла шестая российско-киргизская межрегиональная конференция. По окончании конференции были подписаны несколько итоговых документов и, в частности, Соглашение между правительствами республики и Татарстаном о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве.



