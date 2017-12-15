Трапш о сохранении языков Кавказа: Россия, Турция и Абхазия объединяют усилия

"Акцент сделан на то, что мероприятие не имеет политического характера. Мы ищем пути, как выстроить в тройном пространстве Россия-Турция-Абхазия, ну и, соответственно, диаспора, представленная в Турции, взаимодействие по сохранению языка и его развитию, по сохранению культуры и по сохранению традиций. Хотим опыт, который мы нарабатываем на примере абхазской диаспоры, транслировать на другие диаспорные сообщества, которые представляют субъекты Российской Федерации тоже. Главная идея в том, чтобы через культурное сотрудничество прийти к расширению связей. Абхазская диаспора берется за пример, потому что существует наработанная система взаимодействия и в плане обучения языку, и в плане обмена делегациями, и в плане обсуждения насущных вопросов. Но вся эта система не имеет пока серьезного виртуального выхода. Мы хотим, чтобы в электронном пространстве такое было представлено. И есть уже фундамент абхазского опыта, на который можно попробовать все это наложить", — рассказал политолог.

По словам Николая Трапш, весной 2018 года планируется новая подобная встреча, диалог будет продолжен уже на базе конкретных проектов, которые будут актуализированы в России.

"Мы собираемся подавать на гранты, в том числе на гранты президента России. И весной у нас уже будет определенная ясность, мы будем продолжать это дело", — сообщил Трапш.



