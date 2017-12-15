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Николай Трапш

Трапш о сохранении языков Кавказа: Россия, Турция и Абхазия объединяют усилия

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Об участии в круглом столе "Россия-Турция-абхазо-адыгские диаспорные сообщества: проблемы и перспективы социокультурного взаимодействия в современных условиях", который прошел в Турции 15 декабря, на радио Sputnik Абхазия рассказал политолог Николай Трапш.

"Акцент сделан на то, что мероприятие не имеет политического характера. Мы ищем пути, как выстроить в тройном пространстве Россия-Турция-Абхазия, ну и, соответственно, диаспора, представленная в Турции, взаимодействие по сохранению языка и его развитию, по сохранению культуры и по сохранению традиций. Хотим опыт, который мы нарабатываем на примере абхазской диаспоры, транслировать на другие диаспорные сообщества, которые представляют субъекты Российской Федерации тоже. Главная идея в том, чтобы через культурное сотрудничество прийти к расширению связей. Абхазская диаспора берется за пример, потому что существует наработанная система взаимодействия и в плане обучения языку, и в плане обмена делегациями, и в плане обсуждения насущных вопросов. Но вся эта система не имеет пока серьезного виртуального выхода. Мы хотим, чтобы в электронном пространстве такое было представлено. И есть уже фундамент абхазского опыта, на который можно попробовать все это наложить", — рассказал политолог.

По словам Николая Трапш, весной 2018 года планируется новая подобная встреча, диалог будет продолжен уже на базе конкретных проектов, которые будут актуализированы в России. 

"Мы собираемся подавать на гранты, в том числе на гранты президента России. И весной у нас уже будет определенная ясность, мы будем продолжать это дело", — сообщил Трапш.  





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