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Родика Комендант
© Фото: avort.md

Родика Комендант: вакцина от папилломавируса может спасти ребенка от рака

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В беседе с корреспондентом в радиостудии Sputnik доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета им. Тестемициану Родика Комендант привела свои аргументы в защиту вакцинации женщин.

 

"Эта вакцина была разработана и тестирована ВОЗ в ходе очень серьезных клинических испытаний, которым можно доверять. Доказаны ее абсолютная безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов", — сказала врач в эфире радио Sputnik.

По мнению врача, противники вакцинации проявляют не просто некомпетентность, а губительное пренебрежение к здоровью собственных детей.

"Получается, что какое-то количество девочек, которых мы могли бы защитить, оказались беззащитны. Таким образом они своих же дочерей подвергают опасности тем, что отказываются вакцинировать", — сказала она.

Родика Комендант считает, что, наконец, появилась возможность значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Первым шагом является вакцинация от папилломавируса человека, которую важно пройти девочкам до их вступления в половую жизнь. И второй шаг — это обязательный скрининг шейки матки, который поможет выявить онкологическое заболевание на его ранних стадиях.

 

 

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