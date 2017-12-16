Григолия о работе с трудными подростками: некоторые дети встают на путь исправления

"Несовершеннолетние, совершившие правонарушение или преступление, состоят у нас на учете. С ними индивидуально проводятся профилактические беседы, их проверяют как по месту учебы, так и по месту жительства, с ними проводится определенная работа. Работая в инспекции по делам несовершеннолетних, мы связаны с разными семьями. Есть неблагополучные семьи, есть и обеспеченные. К каждому мы находим подход, и практика показывает разный результат. Есть семьи, в которых ребенок встал на путь исправления", — сказала Григолия.