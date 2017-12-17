Логуа о февстивале в Туле: нервничала больше, чем обычно

С 7-го по 10 декабря в городе Тула прошел международный многожанровый фестиваль- конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в России". Абхазская участница Елизавета Логуа, которая стала призером 1 премии этого конкурса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о своем успехе, и о том, насколько сложно было выступать.

"Перед конкурсами я никогда не чувствую себя спокойно. Когда увидела, насколько сильная конкуренция, нервничала больше, чем обычно. Участников было 12 человек, они приехали из разных городов России. На конкурсе и исполнила произведение Поля Крестона "Прелюдия" и "Танец". Также мы познакомились с очень приятными людьми, они выступали в категории народных инструментов. Мы проводили много времени с этими людьми, и впоследствии они меня научили играть на балалайке", — сказала Логуа.

По словам Елизаветы Логуа, следующая поездка состоится в апреле 2018 года на "Русские вечера в Италии".